Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu

Edirne'ye bağlı Süloğlu ilçesinde baraj göletinde kayık ile balık tutarken, ayağı ağa takılıp suya düşen Feyzullah Esenkal hayatını kaybetti.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde balıkçılık yapan Feyzullah Esenkal ile Gürkan Karabacak, balık tutmak için kayık ile açıldıkları barajda Esenkal suya düştü. Kıyıdan Yaklaşık 70 metre açılıp ağ atan arkadaşlardan Feyzullah Esenkal, iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düşerek ağa takıldı. Karabacak kendi imkânları ile Esenkal'ı kurtaramayınca, kıyıya çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Feyzullah Esenkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Esenkal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.