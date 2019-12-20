Balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan Teke Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Havsa'nın Yolageldi köyünde bulunan ve birkaç kilometre sonra Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'yle birleşen Teke Deresi'nde balıkların telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince derenin suyundan ve ölen balıklardan numuneler alınıp tahlile gönderildi.

Yolageldi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, suda telef olmuş çok sayıda balığı görünce yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Derenin Ergene Nehri'nin kolu olduğunu belirten Aktaş, "Köyümüzde bu zamana kadar hiç böyle bir sorunla karşılaşmadık. Yıllardır bu derede balık tutuluyor. Yazın çocuklarımız bu derede yüzüyor. Bunun neden kaynaklandığının bulunmasını istiyorum" dedi.