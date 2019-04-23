Balkan çocukları Edirne'de

Balkan Çocuk Şenliği kutlamaları kapsamında, Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Moldova, Yunanistan, Kırklareli ve Çanakkale'den Edirne'ye gelen çocuklar Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinde düzenlenen programda, ülke bayraklarını ve yöresel kıyafetlerini giyen 6 ülke 2 şehirden gelen çocuklar, Vali Ekrem Canalp ile bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açıldığı günü çocuklara armağan ettiğini belirterek, "23 Nisan, yarının karar vericileri çocuklar arasında dostluk, sevgi ve saygı duygusunun aşılanmasını sağlayan bir mayadır. Ülkemizde tüm dünya çocukları buluşurken; bizler de bu sene Balkan Çocuk Şenliği'nde, Balkan ülkeleri ve çevre illerden çocuklarımızı ilimizde ağırlayacağız. Bu bayram vesilesiyle, her zaman ifade ve iddia ettiğimiz gibi Edirne'nin Balkanlar'ın barış, ekonomi ve kültür başkenti olma hedefine çocuklarımızla birlikte emin adımlarla yürümekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; TBMM'nin açılmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş mücadelesi uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.