Balkan Senfoni Orkestrası bu kez Arnavutluk için sahne aldı

Aralık ayındaki deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan dost ülke Arnavutluk'a yardım için kolları sıvayan Trakya Üniversitesi, geçtiğimiz hafta düzenlediği yardım programının ardından “Arnavutluk için El Ele” isimli bir yardım konseri organize etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikirleri doğrultusunda gerçekleştirilen yardım konserinde elde edilen gelirle, depremde zarar gören vatandaşların bir nebze de olsa yaraları sarılacak.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konsere imza atan Balkan Senfoni Orkestrası tarafından Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Trakya Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Büyükelçi Ahmet Türk Vural, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Arnavutluk İstanbul Konsolosu Erinda Boçi, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ile kampanya bağışçıları katıldı.

Bilet satışlarından elde edilen gelirin “Arnavutluk için El Ele” kampanyasına bağışlandığı konserde Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası ile katılımcılar müzik dolu bir gece geçirdi. Türk ve Batı müziğinin önemli eserlerinin yanı sıra Dünya sinema tarihine damga vuran film müziklerinin de yer aldığı geniş bir repertuvardan oluşan konserde Balkan Senfoni Orkestrası unutulmaz bir performansa imza attı.

Bağışçı ve katılımcıların müziğe ve sanata doyduğu muhteşem gecede ilk olarak U Stanbolu Na Bosforu, Üsküdar, Nihavend Longa ve Ayten Alpman'dan Memleketim şarkıları seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Orhan Şallıel'in Arnavut Gaydası eserlerinin seslendirilmesiyle devam eden konserde Şostakovic'in meşhur 2 numaralı Valsi, Meksikalı Besteci Arturo Marquez'in “Danzon”u ve Rus Besteci Çaykovski'nin “Fındıkkıran Balesi”nden bir bölümü olan “Çiçeklerin Valsi” gibi Batı müziğinin klasik eserleri seslendirildi. Gecede ayrıca Öğr. Gör. Oktay Bagirov tarafından seslendirilen “Nazende Sevgilim” ile Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yavuz tarafından seslendirilen Halid Recep Arman'a ait “Esmer Güzeli” ve ayrıca Frank Sinatra ile klasikleşen “My Way” ve “Fly Me To The Moon” isimli eserler de müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Gecede ayrıca Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde icra edilen Dünya sinema tarihine damga vurmuş “Görevimiz Tehlike”, “Blues Brothers” ve “007 James Bond” filmlerinin müzikleri ile Dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Michael Jackson'ın unutulmaz dört eseri de bağışçılar ve katılımcılardan tam not aldı.

Yaklaşık iki saat süren konser süresince sanatseverler âdete bir müzik ziyafeti yaşarken muhteşem gece, protokol tarafından sanatçılara çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yardım konserine ilişkin yaptığı açıklamada Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasında olan her olayla yakından ilgilendiğini belirterek “Deprem dolayısıyla evleri yıkılan ve havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalmak zorunda olan kardeşlerimiz var. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta Arnavutluk'taki kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenlemiştik. Bu akşam da Rektör Yardımcımız Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde Balkan Senfoni Orkestramızın harika bir konser dinledik. Vatandaşlarımız da duyarsız kalmayıp hem yemek yardımı organizasyonu hem de konsere büyük bir ilgi gösterdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Arnavutluk için El Ele” yardım konserinin bilet satışlarından ve yardım organizasyonundan elde edilen gelir, Arnavutluk'taki depremde zarar görev vatandaşların birtakım ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak.