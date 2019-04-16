Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Türk rektörler, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı

Selanik'te 16-18 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Balkan Üniversiteler Birliğinin 5. toplantısı öncesi; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Oral Öncül, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz; BUA'nın geleceği, birliğin yeni tüzüğü ve yeni başvuru yapan üniversitelerin durumunu değerlendirdi. Toplantıda ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği'nin daha da güçlenmesi ve gelişmesi açısından yapılması gerekenler görüşüldü.

Trakya Üniversitesinin Daimi Genel Sekreterliğini yaptığı Balkan Üniversiteler Birliği'nin gelişimi için hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Türkiye üniversiteleri olarak Balkanların en önemli yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren Balkan Üniversiteler Birliğinin Selanik'te gerçekleştirilecek bu tarihi toplantısı öncesinde bir araya geldik. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, ülkemizin güzide üniversitelerinin çok değerli rektörleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Balkan Üniversiteler Birliğinin tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayabileceğimiz tüzük çalışmasının son durumu hakkında Ülkemizden birliğe üye üniversitelerin değerli fikirlerini aldık. Gönül coğrafyamız Balkanlardaki üniversiteler arasında iş birliğini daha da artırmak ve gündemi belirleyen bir birlik olmak için atılması gereken adımları konuştuk. Türkiye üniversiteleri olarak birliğe önemli değerler katıyoruz. Deneyimlerimizi ve yaptığımız çalışmaları Selanik'te, üye ülkelerin üniversiteleri ile paylaşarak yapılacak çalışmaların önünü açmak, hazırlayıcı olmak istiyoruz. Selanik'te çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.

Toplantının ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde misafir Rektör ve Rektör Yardımcıları; Gönül Elçileri Projesi kapsamında hayata geçirilen ve seslerini dünyaya duyurmayı başaran Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası'nın provasını izledi. Projenin, gönüllere ve geleceğin teminatı çocuklara dokunduğunu ifade eden misafir rektör ve rektör yardımcıları, sosyal gezi kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Sorumlusu Öğr. Gör. Hakan Akıncı rehberliğinde Selimiye Camii, Trakya Üniversitesi Şerbetevi, Edirne Sarayı Kazı Alanı, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Eski Cami'yi ziyaret etti.