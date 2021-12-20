“Balkanlarda Osmanlı İzleri” sergisinin açılışı gerçekleştirildi

Açılışa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İsmet Keten ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışı öncesinde Doç. Dr. Mustafa Hatipler, İsmet Keten ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Simurg efsanesini anlatarak başladığı konuşmasında, “Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun işareti ve OSMER önderliğinde 2018 yılında uzun bir yolculuğa çıktık. Bugün bu yolculuğun ikincisini gerçekleştirmek üzere yine Balkanlardaki Osmanlı izlerini fotoğraf kareleriyle, İsmet Keten'in objektifinden sizlere aktarmak, göstermek istiyoruz. Osmanlı izlerinin peşindeyiz. Ama biliyoruz ki varmak istediğimiz yer kendimizdir. Çünkü kendimiz bu medeniyetin bir mensubuyuz. Çünkü bu medeniyet aşk medeniyeti, gözyaşı medeniyeti ve merhamet medeniyeti. Bu sergide, bu medeniyetin işaretlerini birer birer göreceksiniz. Oradaki yaşanmışlıkları adeta tekrar yaşayacaksınız” dedi.

İsmet Keten konuşmasında sergiyi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Uluslararası Osmanlı İzleri sempozyumunun ilkinde de sizlerle birlikteydim. Ufak bir katkı sunmak için bu sergiyi hazırladım. Aslında Balkanlardaki Osmanlı'nın izleri bir sergiye sığmayacak kadar çok. Bu izleri takip etmek gençlerin görevi. Mutlaka Balkanlarda çok derin izler bulacaksınız. Bunun sizler için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin bir bölge üniversitesi olduğunu ve kurulduğu şehrin, yaşadığı toprakların ruhunu yansıtan bir üniversite olduğunu belirterek, “Edirne, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehirdir. Bu nedenle Trakya Üniversitesinde Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olması gerekiyordu. Değerli Hocam Doç. Dr. Mustafa Hatipler bu teklifle geldi ve güzel bir ekip kurarak birbiri ardına çok önemli etkinlere imza attılar. Edirne aslında bir Balkan şehridir. Bu coğrafyanın bütün özelliklerini taşır. Ve bu üniversite Balkanları hedef almış, Balkan uzmanlığı olan bir üniversitedir. Bu uzmanlığımız artarak devam ediyor. En çok Balkanlı öğrencinin okuduğu, Balkan Üniversiteler Birliğinin kurucu üniversitesiyiz. Balkan coğrafyasında dokunmadık yer bırakmıyoruz ve en ücra köşelere kadar uzanıyoruz. İşte Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği bu sempozyumun temasını da Balkanlar oluşturuyor. Yani iki önemli ruha dokunan ve güç veren bir toplantı. Bundan dolayı başta Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve OSMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez olmak üzere emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İsmet Keten Beyefendi, alicenaplık gösterdi ve kendisinin çok güzel Balkan fotoğraflarını burada sergiledi. Kendisine de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İsmet Keten'e teşekkür belgesi takdim ederken İsmet Keten de Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na bir fotoğrafını hediye etti.

Hat ve tuğra sanatının önemli isimlerinden İsmet Keten'in gözünden Balkanların ele alındığı sergi 20 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.