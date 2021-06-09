Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik üniversite tanıtım programı

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Adayları Üniversite Tanıtımı” etkinliğinde Balkanlar'daki aday öğrencilere Trakya Üniversitesi tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın katılımı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç'ün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, TÜYOMDER Başkanı Dr. Selçuk Yazar, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aynur Tüsgil ve Erasmus Ofisinden Öğr. Gör. Özay Ak konuşmacı olarak yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversite hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında “Uluslararası öğrencilerimizin gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Onları evladımız, kardeşimiz biliriz; dertleri, bizim dertlerimizdir. Her koşulda yanınızdayız. Bir arkadaşımız hastalandığında, değerli Murat Türkyılmaz Hocam hemen yanına gider, hastanede yanında bekler. Bir öğrencimizin göç idaresinde sorunu olduğu zaman hemen oraya gideriz, problemini çözmeye çalışırız. Yani öğrencilere hizmet eden ulaşılabilir bir teşkilatımız var. Trakya Üniversitesi ve Edirne, uluslararası öğrenci memnuniyeti açısından yapılan anketlerde Türkiye'de ilk beşte yer alıyor. Evinizdeymiş gibi rahat hissedeceğiniz bir üniversite. Güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız sizleri. Emin olun pek çok akrabanızı ve mahalleden arkadaşınızı bulacaksınız burada. Onlar size Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde okumanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyecektir. ‘Ben Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum' diyen tüm evlatlarımıza, hayallerinin gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağız. Eğitim ve yardım sevdalısı dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımla her türlü sorununuzda yanınızda olmaya ve size destek olmaya çalışacağız. Salgın dönemi de artık bitiyor. Yüz yüze eğitimlerin başladığı günlerde sizleri aramızda görmek istiyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise, “2016 yılında göreve başladığımızda neredeyse şimdiki Batı Trakyalı öğrencilerimiz kadar uluslararası öğrencimiz bulunuyordu. Bugün sayının 5000'ler civarında olmasında Rektör Hocamızın verdiği destek çok önemli. Bugün bu sayıya ulaşmamızdaki en önemli etkenlerden birisi de memnuniyettir. Buraya gelen öğrenciler ülkelerine döndüklerinde duyduğu memnuniyeti diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor ve diğer arkadaşları da Trakya Üniversitesini tercih ediyorlar. Dış İlişkiler Merkezi'nde çok güzel bir çalışma ekibimiz oluştu. Birimimizde çalışan arkadaşlarımız ve uluslararası öğrencilerimizle bir aile gibi olduk. Bu birliktelik çalışmalarımızın bir aynası aynı zamanda. Yine Öğrenci İşleri Daire Başkanımız Türker Tüküç'le çalışmak da benim için büyük bir şans. Trakya Üniversite olarak 2500 kontenjanla, en çok kontenjanı Batı Trakya'ya ayırıyoruz. Ben okumak istiyorum diyen hiçbir öğrenciyi dışarda bırakmıyoruz. Yeter ki Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum deyin” dedi.