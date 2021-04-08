İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkanlar'dan giriş yapan kar Trakya'yı beyaza bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı.


Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Balkanlara sınır olan köylerde hava sıcaklığının bir günde 15 dereceden 2 dereceye düşmesi ile sağanak yağış yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Hamzabeyli köyü ve civar köyleri kısa sürede beyaza büründü.


Meteoroloji verilerine göre cuma ve cumartesi günü Trakya'nın birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında yaşanan ciddi düşüşle birlikte don ve buzlanma bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.