Balkanlar'dan kar geliyor

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre Türkiye, yarın geç saatlerden itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisine girecek.

Edinilen bilgiye göre Türkiye yarından itibaren önce Ege üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin geç saatlerden itibaren de Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Öğle saatlerinde başlayacak olan yağışlar yarın öğleden sonra Keşan, Malkara, İpsala civarında; akşam saatlerinde Edirne, Uzunköprü, Kırklareli, Demirköy, Enez, Vize Pınarhisar, Babaeski'de; gece geç saatlerden itibaren Tekirdağ, Muratlı, Lüleburgaz, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Çatalca, Saray, Kapaklı'da; sabah karşı ise Marmaraereğlisi, Silivri ve İstanbul'da kara dönüşecek.

Yarın akşam saatlerinden itibaren poyraz etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar da önemli düşüşler olacak

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Trakya'da hava sıcaklığının gün içinde 2-3 derece gece saatlerinden itibaren 0 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışlar yarın akşam saatlerinden cuma gününe kadar etkili olacak.

"Kar kalınlığı 30 santime kadar ulaşabilir"

Hava sıcaklıklarının 0 dereceye düştüğü bölgelerde kar birikimi 5 ile 20 santim arasında değişebileceği de açıklanırken, "Cuma sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları gerçekleşebilir. Sabah saatlerinde bir süre ara veren kar Cuma akşam saatlerinden itibaren yeniden başlayacak ve Tüm Trakya'da etkili olacak. Bu süreçte kar kalınlıkları bazı yerlerde 30 santime kadar ulaşabilir. Cuma gecesi ve cumartesi gün boyu sürecek kar yağışı ulaşımda sorunlar yaşatabilir. Yarın öğleden sonra, cuma ve cumartesi özellikle Tekirdağ, İpsala, Tekirdağ Keşan, ve Tekirdağ, Çanakkale, Çorlu-Demirköy ve Çorlu-Edirne yollarını kullanan sürücüler için trafikte ciddi aksamlar meydana geleceğini ve ayrıca kar yağışı özellikle Çanakkale ve ilçelerinde çok yoğun yağacağından İzmir karayolunu kullanacak sürücülerin yoğun tipi beklendiğinden dikkatli olması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.