İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkonda orguyla bayram konseri verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu bayramı evde geçirecek vatandaşlar, bayram sevincini balkonlarına yaşadı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu bayramı evde geçirecek vatandaşlar, bayram sevincini balkonlarına yaşadı. Keşanlı müzisyen Hüseyin Altın, orguyla çıktığı evinin balkonundan sergilediği performansla mahalleliye moral verdi.


Korona virüs salgınının yayılmasına karşı tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bayramda dışarı çıkmayan vatandaşlar ise evlerinde kalarak bu bayramı geçirmeye çalıştı.


Keşanlı müzisyen Hüseyin Altın da vatandaşlar evlerindeyken onlara moral vermek amacıyla balkonuna orguyla çıkarak performans sergiledi. Altın'ın çaldığı oyun havalarına, pencere ve balkonlardan oynayarak ve alkış tutarak katılan vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu.


26 yıldır düğünlerde çalarak insanları eğlendirdiğini, bu bayramda da evlerinde kalan vatandaşları eğlendirmek istediğini söyleyen Altın, “Bu güne kadar bir çok kişiyi evlendirdik, nişanlarını yaptık. Bu gün de ülkemizde ve tüm dünyada görülmekte olan COVID-19 salgını sebebiyle vatandaşlarımız evde oturmuşken, biz de böyle bir imkan varken, mahalleliyle paylaşmak istedik. Güzel program olduysa, ne mutlu bize” diyerek kendisini dinleyen ve alkış tutarak oynayan mahalleliye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.