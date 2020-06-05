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Banka sırasını kaybettiler, sosyal mesafeyi unuttular

Edirne’nin Keşan ilçesinde banka kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, sıralarını kaybetme korkusuyla banka kapısına hücum etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde banka kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, sıralarını kaybetme korkusuyla banka kapısına hücum etti. Meydana gelen ufak çaplı tartışmalar sırasında sosyal mesafe tamamen unutuldu.


Keşan'da kredi almak için gelen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bankaların önlerinde beklemeye başladı. Öğle tatili olması dolayısıyla bankadaki işlemler mesai tekrar başlayana kadar durdu, ama işlemlerini yaptırmak için gelen vatandaşlar beklemeye devam etti. Bu sırada bazı vatandaşlar ise güneşte beklememek ve yemek yemek için çevreye dağıldı.


Bankadaki mesainin tekrar başlamasının ardından ise kuyruklara geri dönüş başladı ancak bazı vatandaşlar sıralarını kaybedince bu sefer kapılara hücum oldu.


Bu sırada çocukların da banka kuyruğuna aileleri ile birlikte girmeleri göze çarptı.


Banka görevlileri ve çevrede sosyal mesafeyi korumakla görevli özel güvenlik görevlileri kalabalığa tek sıra halinde olmaları konusunda uyarılarda bulundu ancak kalabalık aldırış etmedi. Sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan uyarılar sonucunda ancak vatandaşlar tek sıraya geçerek sosyal mesafe kuralına göre sıraya geçebildi.


Bazı vatandaşlar ise kalabalığa yoğunluktan dolayı korktukları için giremedi.

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