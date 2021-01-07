Barajların kuruduğu ilde alternatif çözüm ‘su kuyuları'

Küresel iklim değişikliği, Trakya'nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşaması ve barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyeye ulaşması kenti yeni su kaynağı arayışlarına yöneltti.

Edirne'de belediye ekipleri, kentin içme suyu ihtiyacını hem bugün hem de gelecekte de daha sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek için Paşaçayırı bölgesine 3 yeni su kuyusu daha açıyor.

Bu çalışmayla bu bölgedeki 12 olan su kuyusu sayısı 15'e yükseltilecek, mevcut olan su kuyularının bakımı gerçekleştirilecek.