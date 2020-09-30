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Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir Belediyesi’nde çalışan bir personelin eşinde korona virüs tespit edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir Belediyesi'nde çalışan bir personelin eşinde korona virüs tespit edildi. Belediye Başkanı Mustafa Türker, kendisi dahil 7 kişinin tedbir amaçlı 14 günlük karantinada olduğunu belirtti.


Yenimuhacir Belediyesi'nde çalışan bir personelinin eşinde yapılan testin ardından personelin kendisinde de pozitif olarak sonuç çıktığını belirten Yenimuhacir Belediyesi Başkanı Mustafa Türker, personele yapılan ikinci testin negatif geldiğini söyledi. Tedbir amacıyla Yazı İşleri Müdürü ile yakın temasta olan kendisi dahil 7 kişinin karantina altına alındığını belirten Türker, "Karantinada olmam sebebiyle, yerime İbrahim Dinç Başkanvekili olarak görevlendirildi. Binanın üst katındaki yazıhane kısmı kapalı. Kartlı sistem olarak devam eden su hizmetlerimiz için zabıta ekiplerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ediyor." diyerek belediye hizmetine devam edeceklerini belirtti.


Öte yandan personeller ve kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Türker, "Kimsede bir rahatsızlık yok, hastalığa bağlı bir belirtimiz yok. Beldede başka bir vaka da olmadı. Burada daha önceden pozitif vakamız olmadığı için ilk vakamız olarak kayıtlara geçti." diyerek, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara sık sık maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaları yönünde anonslar yaptıklarını dile getirdi.

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