Başpehlivan Ali Gürbüz, hamama gittiği sırada bindiği faytonun tekeri fırladı

Hızla uzaklaşan atlar gözden kaybolurken, 660. Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz faytondan düştü. Ali Gürbüz ile birlikte faytondan düşen 1 kişi daha yaralandı.

660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, faytonla hamama gittiği sırada yolda faytonun tekeri kırılarak, fırladı. Hızla uzaklaşan atlar gözden kaybolurken, Başpehlivanı Ali Gürbüz faytondan düştü. Ali Gürbüz ile birlikte faytondan düşen 1 kişi daha yaralandı. Faytondan düşen Gürbüz, kısa sürede toparlanarak, kendisi ile birlikte faytondan düşüp yaralanan şahsın yardımına koştu.