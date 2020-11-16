Batan teknede kaybolan balıkçılın cesedi Limni sahilinde bulundu

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, bir balıkçı teknesinin alabora olup batması sonucu kaybolan Kemal Abay'ın (52) cansız bedeni, Yunanistan'ın Limni Adası'nda bulundu. Abay'ın cenazesinin teslimi için çalışma başlatıldı.

Enez'den balık tutmak için açılan; ancak dönüş yolunda alabora olan teknedeki 4 kişi, Enez Limanı açıklarında denize düşmüştü. Olayın ardından Murat Erden, 4 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken yapılan arama çalışmalarında Uğur Soydan kurtarılmıştı.

Havadan ve denizden kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları yürütülmeye devam ederken, 14 Kasım Cumartesi günü Hasan Soydan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde kaybolan Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalar genişletilerek devam ederken, Abay'ın cesedine kazadan 8 gün sonra bugün ulaşıldı.

Yunanistan'ın Limni Adası'na kadar sürüklendikten sonra bölgede bulunan Abay'ın cansız bedeni, ailesine gönderilen fotoğraflar ile teşhis edildi.

Abay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için yazışmaların başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.