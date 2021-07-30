Bayıltan sıcak, zor anlar yaşattı

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Edirne'de, tansiyon hastaları başta olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sıcak havadan olumsuz etkilenen kuşlar suyla dans etti, atlar da gölgelik alanın keyfini çıkardı.

Edirne'de 3 gündür etkili olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Edirne'de hem insanlar hem de hayvanlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde yürürken zor anlar yaşayan tansiyon hastası Remzi Bakırcıoğlu, tuz yiyerek tansiyonunu yükseltmeye çalıştı. Tansiyonu düşünce zor anlar yaşadığını söyleyen Bakırcıoğlu, hemen tuz alıp yediğini ve gölgelik alana geldiğini belirtti.

Yaşlı vatandaşlar nefes nefese kaldı

Bir diğer vatandaş Sabri Güneşdoğan da arkadaşıyla görüşmek ve alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi'ne geldiğini ancak hava çok sıcak olduğu için hemen eve dönüş yapacağını anlattı. Hava sıcaklığının yaşlı vatandaşların yürümesine engel olduğunu anlatan bir başka yaşlı vatandaş Erol Köse de, nefes nefese kaldığını belirterek, “Bulduğum ufacık gölge alana sığındım” dedi. Dursun Çakal da, sıcaklıkların artmaya başladığını söyleyerek, vatandaşların gölgelik alanlara kaçtığını ifade etti.

Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi

Saraçlar Caddesi'nde bulunan kuşlar süs havuzunda serinlemek için adeta yarışa girdi. Havuzdan su içen kuşlar daha sonra adeta su ile dans etti. Barutluk Mahallesi'nde de güneşli havadan olumsuz etkilenen atlar gölgelik alanda soluğu aldı. Ağaçlık alanların gölgesine yatan atlar hem dinlendi hem de güneşten korundu.

Sıcak hava dalgasının cumartesi ve pazar günü de etkili olması bekleniyor.

Sıcak çarpmasına karşı uyarı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Burak Sayhan, güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, sıcak çarpmasının erken müdahale edilmediği zaman koma ve ölüme kadar götürebileceğini söyledi. Kanser, böbrek, tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sıcak çarpmasına karşı yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çeken Dr. Sayhan, bilinçsiz ve yetersiz diyet yapanların, aşırı derece şişman olanların, gün içinde sıvı ve besin tüketimini yetersiz yapanların da yüksek risk grubunda bulunduğunun altını çizdi.