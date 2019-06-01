Bayram öncesi trafik denetimlerine Vali bizzat katıldı

Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlere katılan Vali Canalp, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, çeşitli uyarılarda bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy köyündeki denetim noktasına gelen Canalp, ekiplerin çalışmalarını yerinde bizzat inceledi. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Canalp, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi.