Beklenen kar yağışı Balkanlar'dan geldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Keşan'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kar yağışından korunmak isterken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklığının 0'a kadar düştüğü Keşan'da sürücüler kendi imkanlarıyla karla kaplanan araçlarını temizledi.

Kar yağışının etkisini devam ettirmesi bekleniyor.