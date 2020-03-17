Berberlerden eldivenli, maskeli virüs önlemi

Edirne'nin Keşan ilçesinde berberler, dünyayı sarsan korona virüsü riskine karşı maske ve eldiven taktı. Keşanlı berberler ellerini sabunla yıkadıktan sonra eldiven ve maske takıp müşterilerini tıraş ediyor. Tek kullanımlık kağıt havlu ve jilet kullanan berberler, birden fazla kişide kullanılan makas, tarak ve makineleri ise her kullanımdan sonra dezenfekte ediyor.

Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından berber dükkanında dezenfekte çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen berber Turgay Kalkan, “Dükkanımızı çamaşır suyuyla temizliyoruz, usturalarımızı temizliyoruz, makinelerimizi temizliyoruz, ikinci tıraştan sonra ise mutlaka dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık kağıt havlularımızı aldık, maske ve eldivenlerimizi aldık ve öyle işimizi yapıyoruz. Yeter ki bize bulaşmasın, bulaşsa bile müşterilerimize geçmesin” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin olumlu düşündüklerini söyleyen Kalkan, “Herkes sağlıklı bir yere girip sağlıklı bir şekilde tıraş olmak istiyor. Eğer biz bu işi yapıyor ve bundan da para kazanıyorsak, dezenfekte yapacağız, makasımıza, ellerimize, halkın sağlığı için dikkat edeceğiz” dedi.

Berberler tarafından alınan bu önlemlerden dolayı müşteriler oldukça memnun olan, maskeli ve eldivenli berberler tarafından tıraş edilmenin güven verdiğini söyleyen bir müşteri, “Güzel bir uygulama. İnsanların sağlığı için güzel bir gelişme. Bir temizlik gördüm berberde. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran ülkemizde tedbirlerin daha sıkı alındığını görüyorum” diye konuştu.