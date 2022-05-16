Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan'da bilimi tüm öğrencilere sevdirmek, okul dışı öğrenme ortamında bilimsel bilgi hakkında temel kavramlara ulaşmalarını sağlamak, veli, öğretmen ve öğrencilerin yaşayarak öğrenme fırsatı yakalayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla bilim şenliği başladı.

Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve 16 kurumun işbirliği ile düzenlenen 'Keşan Bilimle Şenleniyor' etkinlikleri şehir meydanında oluşturulan geniş katılımlı kortej yürüyüşü ile start aldı. Kortejin şenlik alanı olan Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ne girmesinin ardından açılış töreni yapıldı. Protokol konuşmaları sonrasında ise öğrenciler alanda bulunan atölyelerde, öğrenciler tarafından okullarında hazırlanılan projeleri ve hayata geçirdikleri ürünler tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Gökçe Tüfekçi Ergin, "Atölye çalışmalarımızın ve konferanslarımızın 5 ile 18 yaş aralığındaki öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimize ve velilerimize de hitap etmesi göz önüne alınarak en az 15 bin katılımcıya ulaşılması amaçlanmıştır" dedi.

Daha sonra konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise öğrenmenin yalnızca okullarla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Saz, "Bilim şenliğimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul lise ve lisans düzeyi öğrencilerin yanında, her branştan öğretmenlerimiz velilerimiz ve tüm bölge halkımızın bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin artırılması amaçlamaktayız. Çocuklarımızın bilimsel düşünce ile yetiştirmenin ve bu tür şenliklerin öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfedilmesine vesile olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki bu tür etkinlikler hayal gücüyle birleşimidir. Eğitim kurumlarının bir amacı da bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. 'Keşan Bilimle Şenleniyor' projesi ile bilimin zor ve sıkıcı bir öğrenme alanı olduğu sadece okulda öğrenilebileceği gibi yanlış önyargıların kırılmasını hedefledik. Aynı zamanda öğrencilerimize, akranlarıyla işbirliği içinde yapacağı çalışmaların da etkisiyle bilimin aslında eğlenceli bir öğrenme süreci olduğunu ve her yaştan insana hitap edilebileceğini, deneyimleyerek öğrenebileceği ortamları ve fırsatları oluşturduk. Böylece katılımcılarımız Keşan Bilim Şenliği'mizle, çok çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, farklı sportif etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, müzikal etkinlikler, akıl zeka oyunları, konferanslar, drama, tanıtım çalışmaları, Çanakkale Gezici Müze TIR'ı ve Gezici Kütüphane ziyaretleri gibi bir çok etkinliklerle baş başa kalacaklar. Türkiye genelinde desteklenen 53 proje arasına giren Keşan Bilimle Şenleniyor projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen proje yürütücümüzü, tüm eğitimcilerimizi öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.