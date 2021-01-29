Bilinçsiz avlanma lüfer balığını bitiriyor

Lüfer balığı azalınca fiyatının arttığını belirten balıkçı Nurhayat Eren, yüksek fiyat nedeniyle uzun zamandır lüfer balığını tezgahlarına getirmediğini belirtti. Balık sezonu açıldığından beri çinekop balığının tezgahlarına en fazla 3 kez geldiğini anlatan Eren, bilinçsiz avlanmayla birlikte hava koşullarının lüfer balığını bitirmek üzere olduğunu kaydetti.

Pahalılık nedeniyle tezgahlarında sarıkanat ve lüfer bulunmadığına dikkat çeken Eren, son zamanda tezgahları çinekop balığının süslediğini ifade etti. Balıkçı Eren, vatandaşın istavrit ve hamsi gibi küçük balıklar tercih ettiğini söyledi.