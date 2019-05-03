Bin yıllık kadim ‘Kakava Ateşi' Pazar günü yanacak

Bahar bayramı olarak bilinen Hıdırellez, birçok kentte olduğu gibi Edirne'de de kutlanmaya hazırlanıyor. Bin yıllık dev Kakava Ateşi'nin Pazar günü yanacağı şenliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.

Edirne Belediyesince 5-6 Mayıs tarihlerinde Sarayiçi'nde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da renkli görüntülere imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla yanan kadim ‘Kakava Ateşi' bu yılda aynı görkemi ve ihtişamıyla yanmaya hazırlanıyor.

5 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de 8. kez koşulacak olan Geleneksel At Yarışları ile Kakava Hıdırellez Şenlikleri başlayacak. Şehrin Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde bulunan ve sonrasında da padişah, şehzadeler ve sultanlar tarafından gözde olan eski Edirne Sarayı'nın bulunduğu Sarayiçi alanında saat 18.00'de yakılacak olan kadim Kakava Ateşi ile şenlikler devam edecek.

Hıdırellez Sahuru kurulacak

Bu yıl Kakava Hıdırellez Şenlikleri takvimi Ramazan ayının başlangıç gününe denk gelmesi nedeniyle Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gecede, Sarayiçi bölgesinde Edirne Belediyesince Hıdırellez Sahur sofraları kurulacak. Aynı gecede dilek ağaçlarına dileklerin bağlanması ve dileklerin Tunca Nehri'ne atılması ile şenlik programları Sarayiçinde sona erecek.