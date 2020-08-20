İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

Edirne’de inşaatın 2.

Edirne'de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.


Edirne'nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek'in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.