Bir evde başlayan yangın diğerine de sıçradı

Edirne'nin Keşan ilçesi Suluca köyünde bir evde başlayan yangın, bir süre sonra yan taraftaki eve de sıçradı. İki evin yandığı olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Suluca köyündeki bir evin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere çevredekiler müdahale edip kontrol altına almaya çalışıldı ancak yangın bitişikteki eve de sıçradı.

Yangının daha da büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 evde de ağır hasar aldı, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.