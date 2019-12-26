Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde baz istasyonun yanında evleri bulunan kanser hastası vatandaşlar, sokakta bulunan 20 evin 20'sinde de en az 1 kanser hastası olduğunu öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gün geçtikçe kanserden ölen kişilerin sayılarında artış yaşandığını belirten kanser hastası vatandaşlar, baz istasyonlarına yakın evlerdeki herkesin kanser hastası olduğunu iddia etti. “Mahallemizde çok kanser hastası var” diyen kanser hastası Mazlum Kahraman, aynı sokakta oturduğu dayılarının, gelinlerinin, ağabeylerinin ve torunlarının da kanser ve lösemi hastası olduğunu söyledi. Bir diğer kanser hastası Emine Karahan da baz istasyonunun hemen yanında evinin bulunduğunu belirterek, çocuğunun lösemi hastası olduğunu kendisinin de kanser hastası olduğu anlattı.

“Biz ölüyoruz elimizden tutmuyorlar” diyerek sitem eden Karahan, “Çocuğum kaç kere elimde öldü canlandı bir anneye bunlar çok zor. Biz büyüklerimizden yardım istiyoruz” dedi.

“Kanser hastası olduğum için kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyamıyorum, her gün ölüm korkusuyla yaşıyorum” diyen bir diğer kanser hastası vatandaş, sokakta bulunan 20 evin 20'sinde de en az 1 kanser hastası olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

2002 yılından beri kanser hastası olduğunu söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, baz istasyonlarına yakın evlerdeki herkesin kanser hastası olduğunu iddia etti. Eşi kanser hastalığından ölen Yılmaz Kaçan da mahallede hemen hemen her evde bir kanser hastası olduğunu öne sürerek, yetkililerden gerekli incelemeleri yapmasını istedi.