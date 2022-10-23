Bisiklet yol yarışında 70 kilometre pedal çevirdiler

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla, Edirne'de 217 sporcunun katılımıyla düzenlenen 13. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'nda dereceye girenlere altın ödülü verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen yarışta, sporcular 5 kategoride kıyasıya mücadele sergiledi. Kilometrelerce pedal çeviren sporcular, sabahın erken saatlerinde yarışın başlayış noktası Şevki Arman Caddesi'nde toplandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın işaretiyle başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi. Birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın ve üçüncülere 24 ayar altın ödülü verildi. Genel klasman birincilik ödülünü kazanan sporcuya da, 1 Cumhuriyet altını ve 1 bisiklet hediye edildi.