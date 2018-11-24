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Bocuk Gecesi 5 Ocak'ta yapılacak

Edirne’nin Keşan ilçesinde; Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür Turizm Derneği, Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği (KORUDER) işbirliğinde gerçekleştirilen “Bocuk Gecesi” bu yıl 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde; Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür Turizm Derneği, Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği (KORUDER) işbirliğinde gerçekleştirilen “Bocuk Gecesi” bu yıl 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenecek.


Antik çağlardan günümüze bu topraklarda yaşayıp kültürel izler bırakan toplumların yaşam mozaiğini yansıtan geleneklerden biri olan “Bocuk” geleneği, Keşan'ın Çamlıca köyünde her yıl çeşitli etkinliklerle gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu yıl ilk kez farklı bir konseptle hazırlanan etkinliğin teması ise “Vikings” oldu.


Bu yıl da Bocuk Gecesi'ne yoğun katılım olması bekleniyor.

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