"Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi çevrimiçi ortamda gerçekleşti

Gör. Yıldırım'ın klasik vazo formları kullanılarak üretilen birbirinden özgün 15 eserinin yer aldığı "Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi çevrimiçi ortamda sanatseverlerle buluştu.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Burak Yıldırım, "Boşluk ve Varlık" isimli ilk kişisel sergisini çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşturdu. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, bilinen vazo formları kullanılarak üretilen son derece özgün tasarımlara sahip seramik eserler beğeniye sunuluyor.

Sanatçının, 'A' ile adlı ikinci kişisel seramik sergisi ise Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu kapsamında 4-20 Eylül tarihleri arasında yayınlanacak.