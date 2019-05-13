Botta 41 göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda terk edilen botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda terk edilen botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'ye bağlı Enez ilçesi Sultaniçe Sahili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü