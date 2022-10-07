Bozuk orman arazileri ceviz bahçesine dönüştürüldü

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 2014'te bozuk orman arazilerinin ceviz bahçelerine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde yetiştirilen cevizlerin hasadı yapıldı.

Hasat şenliğinde açıklama yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "İlimizde en önemli işlerden bir tanesi tarımsal ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Edirne'de buna önümüzdeki dönemde de inşallah yeni çalışmalarla birlikte önem vereceğiz, artıracağız. Ceviz hasadıyla ilgili olarak burada ilk 2014 yılında bir çalışma başlıyor, bozuk orman vasıflı bir yerde. Hem Orman İşletmenin hem köy muhtarlığının hem köylülerimizin hakikaten çok güzel bir iş birliği olmuş. Şimdi bu yıl da yeni bir alanla birlikte yaklaşık 35 hektarla başlandı, 2019'da 16-17 hektar eklendi. Bu yıl da 35 hektar daha eklenerek 111 hektar bir alana ulaşacak. Burada ceviz bahçelerine köy muhtarlığı ve vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde gayet de güzel bakılıyor ve iş gayet güzel ilerliyor” dedi.