Bu kazadan yara almadan kurtuldu

Edirne'nin Havsa ilçesinde devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul istikametinden Edirne yönüne seyir halinde olan tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Havsa Abalar Sapağı'nda devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.