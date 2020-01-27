Bu kez ‘gönüllere' sürdüler

Edirne Türk Chopper Motosiklet Kulübü, Edirne'nin özel mahallelerinden birisi olan Menzilahir Mahallesine giderek, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Edirne Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri motosiklet tutkunları, Menzilahir mahalle muhtarı Ergin Karabayır ile birlikte daha önceden tespit ettikleri 5 aileye kışın bu soğuk günlerde bir nebze olsun ocaklarındaki sıcak aşın kaynaması için yardımda bulundu.

Edirne TCMK koordinatörü Sami Tunç, yaptığı açıklamada “Bizler motosiklete gönül veren 2 teker üzerinde hayatlarını yaşayan insanlarız. Kışın bu soğuk günlerinde bir nebze olsun gönüllere dokunarak sıcaklığı paylaşmak istedik. Bizim TCMK olarak mottomuz sevgi, saygı, sadakat. Bu noktada ilk ziyaretimizi şehrimizin kalbine Menzilahir'a yaptık. Önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 5 hanemize ziyaretlerimizi yaptık. Bu soğuk kış günlerinde dahi bizi çok sıcak bir karşılama ile ağırladılar. Bizleri ağırlayan mahalle sakinlerine ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Rifat Mitraniye de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bize” dedi.