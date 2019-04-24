Bu şenlikte mutluluk vardı

"Bizim en büyük yatırımımız; geleceğimizin teminatı çocuklarımız" diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde buluşturdu.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar, illüzyon, sihirbaz ve kukla gösterileriyle birbirinden özel anlara tanıklık etti; sokak oyunları ile doyasıya eğlendi. Başkan Gürkan da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

29 Ekim'de kapılarını açan Balkanların ve Türkiye'nin en büyük interaktif çocuk müzesi olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların mutluluğuna ortak oldu. Girişlerin ücretsiz olduğu müzeye aileleri ile birlikte gelen çocuklar doyasıya eğlenerek birbirinden farklı aktivitelerle unutulmaz anlara tanıklık etti. 23 Nisan'da saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde illüzyon gösterisi, sihirbaz gösterisi, halk oyunları gösterisi, maskot bando, kukla gösterisi, animasyon gösterisi sahnelendi. Ayrıca çocuklar geleneksel sokak oyunları ile doyasıya eğlendi. İp çekme yarışı, çuval yarışı, körebe gibi oyunlara katılan çocuklar akranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Edirne Belediyesi tarafından çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukların bu mutluluğuna ortak oldu. Müzeye gelip çocuklarla vakit geçiren Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak "Çocuklarımız Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak olan en değerli varlıklarımızdır. Bizim en büyük yatırımımız çocuklarımız oldu. Çocuklarımız için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.