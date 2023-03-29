Edirne'de meydana gelen kazada Bulgar sürücünün çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Talatpaşa Mahallesi Kırmızı Gül Caddesi'nde yaşandı. T.Ç. isimli kadın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Bulgar sürücü A.M.'nin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın T.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.