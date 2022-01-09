İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bulgar turistler yeniden Edirne'ye akın etti

EDİRNE (İHA) – Edirne’de esnafın yüzü, bu hafta Bulgaristan’dan gelen turistlerle yeniden güldü.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de esnafın yüzü, bu hafta Bulgaristan'dan gelen turistlerle yeniden güldü.


Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü. Turistler, giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne'de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.


Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.