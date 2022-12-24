İhlas Haber Ajansı

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Bulgar turistlerin Edirne'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne ve çevre illerde telefon hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve ve polisin çalışmasıyla yurt dışına kaçamadan yakalanan Bulgaristan uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Edirne'de alışveriş yaptığı sırada cep telefonunun çalındığını fark eden B.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bulgaristan vatandaşlarının gerçekleştirdiği telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamera araştırmaları neticesinde şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Polis ekiplerinin duyarlı çalışması sayesinde, içerisinde 4 Bulgaristan vatandaşının bulunduğu araç Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış yapamadan durduruldu. Yapılan aramada, şüphelilere ait olmayan 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin çevre illerde benzer hırsızlık olaylarına karıştığı da ortaya çıktı. Operasyon sonucu M.İ. (26), G.H. (27), M.I. (52), I.I. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı.


Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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