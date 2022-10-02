Bulgaristan seçimleri için sandığa gittiler: İlk kez elektronik oylama gerçekleştiriliyor

Bulgaristan'da bugün gerçekleştirilen erken genel seçim için, Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa gitti.

Bulgaristan'da 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçime rağmen, hükümetin kurulamaması nedeniyle bugün tekrar sandığa giden Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip seçmenler, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da kurulan sandıklarda oy kullandı.

Bu akşam saat 20.00'ye kadar sürecek oylamada Edirne'de bir ilke imza atıldı. Edirne'de kurulan sandıklarda bu yıl ilk kez elektronik oylama gerçekleştiriliyor. Seçmenler makineye dokunarak oy kullanıyor.