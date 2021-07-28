Bulgaristan'da üniversite tanıtımı

Dr. Murat Türkyılmaz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Türküç, Kırcaali ve Haskovo (Hasköy) illerine bağlı ilçe belediye temsilcileriyle bir araya gelerek Trakya Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi'nin bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek 64 ülkeden 5000 uluslararası öğrencisi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinin önceliğinin Balkanlar olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası 5 bin öğrencimizin 4 binini Balkanlardan gelen öğrenciler oluşturuyor. Bu 4000 öğrenciden ise 1200'ü Bulgaristan'dan gelen öğrenciler. Sizleri önemsiyoruz ve kapımızı sizlere sonuna kadar açıyoruz. Evlatlarınız üniversitemizde en iyi şekilde eğitim alacak ve Trakya Üniversitesinin güçlü alt yapısıyla alanında uzman donanımlı bireyler olarak mezun olacaklardır. Evlatlarınız bizlerin de evlatları. Trakya Üniversitesi ailesinde onları kendi evlerindeymiş gibi hissettireceğiz” dedi.

Bulgaristan'dan birçok üniversite ile temas halinde olduklarını belirten Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesinde birçok bölümün akredite olduğunu ve buradan mezun olacak öğrencilerin uluslararası düzeyde tanınırlığı olduğunun altını çizdi.

Toplantıya Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis İsmail, Mestanlı Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Gülüzar Mehmed İsmail, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Nejdie Fahri Akif, Kirkovo Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova, Chernoochene Belediye Başkan Yardımcısı Ferhad Ferhad, Stambolovo Beldiye Başkan Yardımcısı, Kırcaali Belediyesi Sosyal Faaliyetler Müdürü Şirin Süleyman, Kırcaali Belediyesi Turizm ve Spor Müdürü Pervin Ahmed, Cebel Belediyesi Eğitim Bölümü Müdürü Ceylan Süleyman, Kırcaali Belediyesi Eğitim Koordinatörü Bayram Hüseyin olmak üzere yedi belediyenin temsilcileri katıldı.