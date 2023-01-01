Bulgarlar yılbaşını Edirne'deki eğlence mekanlarında kutladı

Yılbaşını Edirne'de kutlamak için gelen Bulgar turistler, eğlence mekanlarını doldurdu.

2023'e Türkiye'de girmek isteyen Bulgar vatandaşları, Edirne'deki eğlence mekanlarını doldurdu. Yılbaşına Edirne'de girmek için günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran yüzlerce Bulgar, yeni yılı sevdikleriyle birlikte Edirne'de karşıladı. Bulgarlar, Türkçe oyun havaları ve şarkılar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.