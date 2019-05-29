Büyükçekmece'den Edirne'ye 34 yıldır kültür ziyareti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 34 yıldır aralıksız düzenlenen kültür gezileri kapsamında 3 bin 500 kadın yaklaşık 50 otobüsle Edirne'ye gelerek şehrin kültürel ve tarihi yerlerini gezdi.

Bu yıl 34'üncü gerçekleştirilen gezi kapsamında şehre gelen kadınlara Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti. Edirne'ye gelen kadınların bir kısmıyla şehrin sembol noktalarından Selimiye Camii bahçesindeki Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde buluşan Akgün, 1985 yılında başlattıkları geleneği aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.

“34 yıldır aralıksız devam ediyor”

Yaklaşık 50 otobüsle Edirne'ye çıkartma yaptıklarını dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün Edirne'ye çıkartma yaptık. Bu 34'üncü çıkartmamız. Yaklaşık hiç aralıksız 1985 yılından beri devam eden bir kültür gezisi bu ve bu gezilerde mutlaka ben de oluyorum. Ramazan'ın 24'üncü gününde bu olur. Bu akşam da 24'üncü günü ve aynı zamanda İstanbul'un fethinin yıldönümü. O fetihde bulunan tüm komutanlara ve askerlere rahmet diliyorum ve İstanbul'un fethini kutluyorum” dedi.

Kadınlar gün boyu Edirne'nin kültürel ve tarihi noktalarını gezmelerinin ardından Meriç Nehri kenarındaki bir restoranda düzenlenen iftar programına katılacak.