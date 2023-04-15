Büyükçekmeceli kadınlar Edirne'de iftar yemeğinde bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 38'ncisi düzenlenen “Edirne Ramazan Gezisi” çerçevesinde binlerce Büyükçekmeceli kadın, Edirne'de Meriç Nehri kıyısında iftar yemeğinde buluştu.

Tarihi ve kültürel varlıkları ile Türkiye'nin önemli kentlerinin başında gelen serhat şehri Edirne, bir kez daha Büyükçekmeceli kadınları ağırladı. Başkan Dr. Hasan Akgün'ün öncülüğünde “Edirne Ramazan Gezisi” şehitlik, ibadethaneler ve müze ziyaretlerinin ardından Büyükçekmeceli kadınlar, Meriç Nehri kıyısında bulunan bir tesiste iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeği, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile yaklaşık bin 500 kadın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

İftar yemeğinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 38'inci Edirne'de olduklarını belirterek, “Çok şükür yine buradayız. Gelip de gelmeyenler, ahirette göç edenlere rahmet diliyorum. Edirne ve Büyükçekmece sanki aynı şehrin insanları haline geldi. Büyükçekmece'de yaşayıp da Edirne'ye gelmeyen kadınımız kalmadı diyebilirim. Bu sene bin 200, bin 500 arası kişi gelebildik. Osmanlı İmparatorluğu'na İstanbul fethedilene kadar 92 yıl boyunca payitahtlık yapan gerçek kültür başkenti Edirne'de buluştuğumuz andan itibaren bizleri yalnız bırakmayan Recep Gürkan Başkan'a, eski milletvekilime ve eşi Esra Gürkan kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Büyükçekmece ailesinin fertleri hanımefendiler, beyefendiler Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası serhat şehri Edirne'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben belediye başkanı olarak 9 yıldır sevgili Hasan Akgün abimin vesilesiyle sizlerle, Büyükçekmeceliler ile beraber oluyorum. İnşallah bu birliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar daim olur. Bu ülke gerçekten doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vazgeçilemeyecek bir ülke, terk edilemeyecek bir ülkedir. Bu ülke kahramanların ve yiğit insanların ülkesidir” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yarın iftar yemeğinde Bulgaristan'ının Kırcaali şehrinde olacağını vurgulayan Gürkan, Balkanlarda Türklerin en yoğun olduğu Kırcaali ve Edirne Belediyesi'nin ortak iftar yemeğinde bir araya geleceklerini söyledi.