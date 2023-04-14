Büyükçekmeceli kadınlar için “Edirne Ramazan Gezisi” düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 38'ncisi düzenlenen “Edirne Ramazan Gezisi” çerçevesinde binlerce Büyükçekmeceli kadın Edirne'ye geldi.

Tarihi ve kültürel varlıkları ile Türkiye'nin nadiri kentlerinden olan Serhat Şehri Edirne bir kez daha Büyükçekmeceli kadınları ağırladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen “Edirne Ramazan Gezisi” şehitlik, ibadethaneler ve müze ziyaretleri yapıldı.

Gezide konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi ile Edirne'nin kardeş şehir olduğunu belirterek, “Büyükçekmece Belediyesi ile Edirne kardeş şehir ikisinin de has köprüleri var. Köprüler insanları birleştirir ama esas bizim turumuz kültür turudur. 40 yıldır beri en az bin 500 ile 3 bin arası sadece kadınlarımız ile Edirne'yi gezeriz tarihi ve doğal alanları anlatırız, kendileri gezerler şehitliklerde dualar edilir. Akşamüzeri Selimiye bakımda olduğu için artık orada yapamayacağız, Eski Camide ibadetlerini yaparlar. Tabi iftardan sonra alışverişlerini de yaparlar. Edirne'ye büyük bir döviz bırakırlar. Edirne'ye ait ürünler ile giyim kuşam alırlar. Sadece korona virüs zamanında az kişi geldik ama bu gün daha kalabalık geldik” dedi.

Başkan Akgün, vatandaşların Ramazan Bayramını çocukların ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.