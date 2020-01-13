İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı

Edirne’de hırsızlar, ayaklarını bağladıkları buzağıyı çalarken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Edirne'de hırsızlar, ayaklarını bağladıkları buzağıyı çalarken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Eski Kapıkule Caddesi'nde büyükbaş hayvanların sürü halinde gezdiğini gören bekçiler şüphelenip çevrede araştırma yaptı. Çalılıkların arasında N.D, U.G ve E.B.'nin bir buzağıyı ayaklarını bağlayıp çalmaya hazırlandıklarını gören bekçiler, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Ardından bölgedeki bir evde ikamet eden İ.A isimli vatandaşla görüşen bekçiler, hayvanlarının eksik olup olmadığını sordu. İkametinin bitişiğinde bulunan ahıra giden İ.A., ahırın kapısının kırık olduğunu görünce şok oldu. Bekçiler tarafından gösterilen buzağının kendisine ait olduğunu söyleyen İ.A., çalınan buzağısına kavuşmanın sevincini yaşadı. Bekçiler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.