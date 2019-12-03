İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar

Edirne’nin Kemalköyünde yaşayan 65 yaşındaki büyükbaş hayvan üreticisi Selim Demirci, 7 aylık buzağıyı yaşadıkları odanın içerisinde bakıp torununun biberonuyla besliyor.

Edirne'nin Kemalköyünde yaşayan 65 yaşındaki büyükbaş hayvan üreticisi Selim Demirci, 7 aylık buzağıyı yaşadıkları odanın içerisinde bakıp torununun biberonuyla besliyor.


Kemalköy'de yıllardır üreticilik yaparak geçimini sağlayan Demirci, baktığı büyükbaş hayvanlardan birinin erken doğum yapmasıyla 7 aylık doğan buzağıyı yaşadığı evin odasına aldı.


"Sobanın yanında üşümesin diye gözümüz gibi bakıyoruz" diyen Demirci, “Ben ona torun sevgisiyle bakıyorum. Ölmesin diye bakıyorum. Hayvan düşmanları bunu görsün. Torunumun biberonuyla emziriyorum. Gece uykularımızdan kalkıp, yaşasın diye süt veriyoruz. Ben ağılda bıraksaydım 1 saat bile yaşamazdı. Sıcacık yerde yaşıyor. O da bir bebek. Bizim eşimizle ikimizin bebeği. Bu durum hayvanlara şiddet uygulayanlara örnek olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.