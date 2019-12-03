Buzağıyla aynı oda da yaşıyorlar

Edirne'nin Kemalköyünde yaşayan 65 yaşındaki büyükbaş hayvan üreticisi Selim Demirci, 7 aylık buzağıyı yaşadıkları odanın içerisinde bakıp torununun biberonuyla besliyor.

Kemalköy'de yıllardır üreticilik yaparak geçimini sağlayan Demirci, baktığı büyükbaş hayvanlardan birinin erken doğum yapmasıyla 7 aylık doğan buzağıyı yaşadığı evin odasına aldı.

"Sobanın yanında üşümesin diye gözümüz gibi bakıyoruz" diyen Demirci, “Ben ona torun sevgisiyle bakıyorum. Ölmesin diye bakıyorum. Hayvan düşmanları bunu görsün. Torunumun biberonuyla emziriyorum. Gece uykularımızdan kalkıp, yaşasın diye süt veriyoruz. Ben ağılda bıraksaydım 1 saat bile yaşamazdı. Sıcacık yerde yaşıyor. O da bir bebek. Bizim eşimizle ikimizin bebeği. Bu durum hayvanlara şiddet uygulayanlara örnek olsun” dedi.