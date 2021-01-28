Çad Cumhurbaşkanı adayı, seçim öncesi mezunu olduğu üniversitesiye geldi

Ülkesi Çad'da bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, Edirne'ye gelerek Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Çad'da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve şu anda partisinin genel başkanı olarak görev yapan Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mezun olduğu okulu ziyaret etti. 2000 yılında Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden mezun olan Malloum Yoboide Djeraki, makamında ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Selimiye Camii'ni gezdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini bu tür görevlere aday olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrenci odaklı çalışmalarının sonuçlarından biri olan mezunumuz Malloum Yoboide Djeraki, ülke siyasetinde önemli bir rol almak için ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı. Bugün 5 binden fazla uluslararası öğrencimizle başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok noktasında Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu görmek mümkün. Bu da bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Devletimizin bu konuda ürettiği politikaların ve YÖK'ün gösterdiği çabaların ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Öğrencilerimizin iyi yerlere gelmesi ve bu tür görevlere talip olması bizleri mutlu ediyor. ‘Geleceğe Köprü'ler kurarken gönüllere de köprüler kuruyoruz. Bugün Balkanlardan Afrika içlerine kadar Trakya Üniversitesi ortak bir sevda olarak bizi birbirimize bağlıyor.” diyerek Malloum Yoboide Djeraki'ye başarı dileklerini iletti.

“Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum”

Malloum Yoboide Djeraki de mezun olduğu üniversiteye Cumhurbaşkanı adayı olarak gelmenin kendisi için çok farklı bir his olduğunu belirterek, “Türkiye'yi seviyorum ve burada çok güzel anılarım var. Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Ayrıca Edirne ve Trakya Üniversitesinin de gönlümde yeri her zaman ayrı. 20 yıl önce öğrencilik yaşadığım yerleri görmek beni oldukça duygulandırdı. Ben, güzel misafirperverliği için Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi Cumhurbaşkanı olarak yapacağım.” diye konuştu.

Mallodum Yoboide Djeraki ayrıca Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu da Çad'a davet etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın da yer aldığı görüşme sonrası Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Çad Cumhurbaşkanı Adayı Malloum Yoboide Djeraki Selimiye Camii'ni ziyaret etti.