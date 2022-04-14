Çalışmalarda sona gelindi, Mimar Sinan Heykeli ustalık eserinin önündeki yerini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nde sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, caminin görüntüsünü bozan alanlar kaldırıldı. Cami siluetinin daha görünür hale getirildiği çalışmalarda, peyzaj çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Ekim 2021 tarihinde yerinden kaldırılan Mimar Sinan Heykeli geçici olarak koyulduğu depodan çıkarılarak ustalık eserinin önüne getirildi.

Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" şeklinde nitelendirdiği Selimiye Camii, gerek Mimar Sinan'ın, gerek Osmanlı mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Vinç yardımıyla 21 tonluk beton zemin üzerine koyulan Ümit Öztürk'ün eseri ve yaklaşık 4,5 tonluk heykeldeki çalışmaların, yapılacak düzenlemelerle birlikte tamamlanacağı belirtildi.

Projenin uygulama danışmanı, yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Nüvit Bayar da çalışmaları yakından takip etti ve bölgede incelemelerde bulundu.

"Mimar Sinan'ın eserlerini görünce heyecanlanıyoruz"

Bölgede uzun yıllardır gelen turistleri fotoğraf çeken Şemsi Türk, hem Selimiye Meydanı'nda yapılan düzenlemede sona gelinmesi, hem de Mimar Sinan'ın eserinin gelmesiyle birlikte heyecanlarının daha da arttığını aktardı.

İzzet Çekiç, Mimar Sinan Heykeli'nin tekrardan ustalık eserinin önüne koyulmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

"Çok heyecanlandım, Tüylerim diken diken oldu"

İdris Eryılmaz, "Bir Edirneli olarak gerçekten göğsüm kabardı. Çok mutlu oldum. Hele Mimar Sinan'ın buraya konmasıyla. Tarif edemeyecek bir şekilde gözlerim doldu. Rabbim bizlere devamlı böyle yaşamayı nasip etsin inşallah. Güzel şehrimizin, güzel Selimiye'mizin altında Mimar Sinan. yapmış olduğu caminin çevresinde bu güzelliklere layık olan Edirne'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Çok heyecanlandım. Tüylerim diken diken oldu" dedi.