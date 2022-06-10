Cami avlusunda satışa sunulan ürünlere yoğun ilgi

Edirne İl Müftülüğü Hüma Hatun Hafızlık Kız Kur'an Kursu tarafından yurdun bakım ve onarımı için organize edilen hayır panayırına yoğun ilgi gösterildi. Eski Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte bir yanda lokma pişirildi, bir yanda da yapılan ürünlerin satışı yapıldı.

Hüma Hatun Hafızlık Kız Kur'an kursiyerlerinin velileri ve personeller tarafından yapılan ürünler, Eski Cami avlusundaki hayır panayırında görücüye çıktı. Lokmadan böreğe, sarmadan kurabiyeye kadar birçok ürünün yer aldığı hayır panayırı yoğun ilgi gördü. Cuma namazı için Eski Cami'ye giden vatandaşlar, namazın ardından satılan ürünlerden satın alarak panayıra destek oldu.

“Cumanın bereketi hayır panayırımıza yansıdı”

Cumanın bereketi ile ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Edirne İl Müftülüğü Hüma Hatun Hafızlık Kız Kur'an Kursu İdarecisi Nazmiye Çetin, “Bereketli satışlarımız oldu. Elde edilen gelirler kursumuzun bakım, onarım ve tadilat işlerinde kullanılacak. İlgi çok güzel oldu, satışlarımız iyi gitti. Kursumuzun personeli burada lokma pişiriyor. Ayrıca velilerimizin de gönderdiği ürünlerin tamamı satıldı” dedi.

Hem öğrencilerin hem de yurdun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bir hayır panayırı düzenlediklerini söyleyen Hüma Hatun Hafızlık Kız Kur'an Kursu belletmeni İmren Mızrak ise, “Cuma vaktinin olması sebebiyle vatandaşımız büyük ilgi gösterdi. Tüm ürünlerimizi sattık. Katılan herkesten Allah razı olsun” dedi.