Çamlıca Köyü Bocuk Gecesi ile renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'de geleneksel olarak devam eden Bocuk Gecesi bu sene de birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İlginç makyajlı yüzleri ve kostümleriyle korku köyüne gelen binlerce misafir, korkunun tadına vardı.

Kışın en soğuk gecesi olarak bilinen gecede nesilden nesle düzenlenen Bocuk Gecesi için bu sene de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından da misafirler Keşan'ın Çamlıca Köyü'ne akın etti. Ziyaretçiler öncelikle yüzlerini kurulan stantlarda yüzlerine makyaj yaparken, diğer taraftan da bugün yenildiği takdirde Bocuk'tan koruyacağına inanılan kabak tatlısını yedi. Sonrasında misafirler giydikleri birbirinden ilginç kostümleriyle Çamlıca sokaklarında ev korkutmasına çıktılar.

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ‘Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

'Korku' dolu bir Balkan geleneği

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk Gecesi, kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği olarak biliniyor.

Bocuk Gecesi'nde çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey ise kabak tatlısı.