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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edirne'ye geliyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açıyor. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 15-16 Temmuz 2020 tarihlerinde iki gün boyunca Edirne'de olacak.


İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 15-16 Temmuz 2020 tarihlerinde iki gün boyunca Edirne'de olacak.

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