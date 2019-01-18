Cani anne ve baba tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kızları Didem Uslu'yu öldürüp parçalara ayırarak ormanlık alana atan anne ve baba tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32), öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası baba Hasan Uslu ile kendisine yardım ettiği belirlenen anne Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Delilleri kararttıktan sonra kaçacaktı"

Baba Hasan Uslu'nun kesik kol parçasının bulunmasından sonra delilleri karartmak için çalışmalar yaptığı ve özellikle evde bulunan eşyalarının bir çoğunu çöpe attığı, ayrıca kızı Didem Uslu'ya ait vücut parçalarını kestikten sonra sakladığı buzdolabını ise ikinci el eşya alan bir firmaya sattığı öğrenildi. Hasan Uslu'nun yakalanmadan kısa bir süre önce ise Keşan'dan kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

"Kamera görüntülerinden babanın yaptığı tespit edildi"

Olayla ilgili Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede; ormanlık alanda kesik kol parçasının bulunduğu günden itibaren 10 ayrı kamera görüntüsünden 3 bin saatlik görüntü incelendiği, incelemeler sonucu olayın baba Hasan Uslu tarafından işlenildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu doğrultuda Hasan Uslu ve anne Satı Uslu'nun gözaltına alındığı ve alınan ifadeleri sırasında suçu işlediklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Hasan Uslu'nun kızı Didem Uslu'ya ait gömdüğü parçaların yerlerini ve olayda kullandığı suç aletini attığı yerleri gösterdiği ifade edildi. Öte yandan çalışmalar esnasında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince oluşturulan 6 kişilik özel ekip tarafından ve bu ekip koordinesinde Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, İstanbul, Antalya ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüklerinden destek olarak çağrılan Kadavra arama köpekleri ile birlikte çeşitli zamanlarda ve birçok yerde teknik çalışmalar yapıldığı, birçok kişiyle görüşmelerde bulunulduğu ve konu hakkında makulün çevresinde bulunan birçok kişinin bilgilerine başvurulduğu ve yaklaşık 20 hektarlık bir ormanlık alanda arama çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.